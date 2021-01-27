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Офіційний курс: гривня знизилась до долара

Середа, 27 січня 2021, 19:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 січня на рівні 28,17 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,12 грн (на 27 січня - 34,19 гривні).

Нагадуємо:

27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Економічна правда

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