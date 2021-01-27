Офіційний курс: гривня знизилась до долара
Середа, 27 січня 2021, 19:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 січня на рівні 28,17 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,12 грн (на 27 січня - 34,19 гривні).
Нагадуємо:
27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.
27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua