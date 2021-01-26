ООН назвала "ковідну" кризу на ринку праці найгіршою з часів Великої депресії

Профільне агентство ООН, Міжнародна організація праці, заявила, що внаслідок коронакризи світова економіка втратила 225 мільйонів робочих місць - це найбільші втрати з часів Великої депресії 1930-х.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт Міжнародної організації праці (МОП).

Криза спричинила скорочення робочого часу на 8,8% - учетверо більше за наслідки фінансової кризи 2008 року.

За прогнозами МОП, є три сценарія щодо втрат робочих місць у 2021 році. За песимістичного, їхня кількість скоротиться на 130 мільйонів, за базового - на 90 мільйонів, а за оптимістичного - на 36 мільйонів.

Та в ООН заявили, що оцінка виключно скорочення робочих місць не відображає завданої шкоди повною мірою. Водночас, в Організації підкреслили невизначеність щодо відновлення навіть попри початок масової вакцинації.

Робочий час у 2021 році, ймовірно, залишиться понад як на 3% нижчим, ніж у 2019 році - це дорівнює близько 90 мільйонам штатних робочих місць.

МОП заявила, що близько половини втраченого робочого часу є наслідком скорочення ділової активності компаній. Зайнятість також впала на 114 мільйонів порівняно з 2019 роком: за цей час близько 33 мільйонів людей втратили роботу. Водночас, решта стали "неактивними" - вони або покинули роботу, або знаходяться у пошуку.

В ООН також порівняли ситуацію з наслідками кризи 2008-2009 років: у той рік участь у робочій силі впала на 0,2 в.п., а у 2020 році - на 2,2 в.п.

Без держпідтримки таке зниження еквівалентно світовому доходу у 3,7 трлн дол - це близько 4,4% від світового ВВП.

Зазначається, що особливо постраждали такі регіони, як Латинська Америка, Карибський басейн, Південна Європа та Південна Азія.

Наслідки також непропорційно вплинули на жінок та молодь.

Економічна правда