ООН назвала "ковідну" кризу на ринку праці найгіршою з часів Великої депресії
Профільне агентство ООН, Міжнародна організація праці, заявила, що внаслідок коронакризи світова економіка втратила 225 мільйонів робочих місць - це найбільші втрати з часів Великої депресії 1930-х.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт Міжнародної організації праці (МОП).
Криза спричинила скорочення робочого часу на 8,8% - учетверо більше за наслідки фінансової кризи 2008 року.
За прогнозами МОП, є три сценарія щодо втрат робочих місць у 2021 році. За песимістичного, їхня кількість скоротиться на 130 мільйонів, за базового - на 90 мільйонів, а за оптимістичного - на 36 мільйонів.
Та в ООН заявили, що оцінка виключно скорочення робочих місць не відображає завданої шкоди повною мірою. Водночас, в Організації підкреслили невизначеність щодо відновлення навіть попри початок масової вакцинації.
Робочий час у 2021 році, ймовірно, залишиться понад як на 3% нижчим, ніж у 2019 році - це дорівнює близько 90 мільйонам штатних робочих місць.
МОП заявила, що близько половини втраченого робочого часу є наслідком скорочення ділової активності компаній. Зайнятість також впала на 114 мільйонів порівняно з 2019 роком: за цей час близько 33 мільйонів людей втратили роботу. Водночас, решта стали "неактивними" - вони або покинули роботу, або знаходяться у пошуку.
В ООН також порівняли ситуацію з наслідками кризи 2008-2009 років: у той рік участь у робочій силі впала на 0,2 в.п., а у 2020 році - на 2,2 в.п.
Без держпідтримки таке зниження еквівалентно світовому доходу у 3,7 трлн дол - це близько 4,4% від світового ВВП.
Зазначається, що особливо постраждали такі регіони, як Латинська Америка, Карибський басейн, Південна Європа та Південна Азія.
Наслідки також непропорційно вплинули на жінок та молодь.
Економічна правда
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