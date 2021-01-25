Офіційний курс: гривня незначно зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 січня на рівні 28,17 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,23 грн (на 25 січня - 34,25 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 25 січня на рівні 28,16 гривні.

25 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,16 - 28,18 гривні.

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда