"Доступних кредитів 5-7-9%" видали майже 19 мільярдів

За програмою "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 18,9 млрд грн кредитів для бізнесу, з них понад половину - у галузі сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Усього кредитів видано 8 143 на суму 18,9 млрд грн. З них 11,5 млрд грн видано на рефінансування попередньо отриманих позик, 3,5 млрд грн - на капітальні інвестиції, ще 3,9 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Понад половину кредитів видали представникам сільського господарства (54%), ще 18% - торгівлі та виробництва, 16% - промислової переробки. У регіональному розрізі лідують Львівська, Харківська, а також Київська області.

За останній тиждень банки-учасники програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписали 186 договорів на суму 416 млн грн. Зокрема, 275 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають інвестиційні кредити, а антикризові позики під 3% - 247 млн грн.

Економічна правда