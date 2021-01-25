План видатків держбюджету-2020 недовиконали на 5%

Попри перевиконання плану за надходженнями держбюджету на 2020 рік на 0,8%, план видатків недовиконали на 5% - на 67,3 мільярда гривень, а дефіцит - найбільший за 10 років.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Найбільше від плану відійшли видатки на МОЗ та Мінсоцполітики.

Міністерство охорони здоров’я профінансували на 7,7% менше плану (10,5 млрд грн). Мінсоцполітики недоотримало 5,8 млрд грн, з яких 4,7 млрд грн - на "карантинні" виплати Пенсійного фонду.

Також, повідомляє РП, на 4 млрд грн (4,2%) не виконаний план видатків Укравтодору, Мінекономіки - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС - на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони - на 1,6 млрд грн (1,4%).

"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні - вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", - прокоментував голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Зазначається, що за деякими бюджетними програмами усі річні видатки були проведені в останній місяць року. Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 83,4 млрд грн (27,8%) менший плану і становив 217 млрд грн, що в межах встановленого у законі граничного обсягу - 298 млрд грн.

"Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років", - сказав Пацкан.

Він також зауважив, що доходи державного бюджету у 2020 році становили 1,76 трлн грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.

Перевиконано на 40,4 млрд грн (47%) план надходжень із ПДВ із вироблених в України товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, а також з акцизного податку - на 9,8 млрд грн (7,6%).

Менше плану надійшло ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — майже на 30 млрд грн (9,8%); плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор — 4,4 млрд грн (100%).

Голова Рахункової палати зауважив, що внаслідок недоотримання державних запозичень на 46,5 млрд грн (6,8%), не виконано і план надходжень для фінансування держбюджету на 44,8 млрд грн (6,5%).

"Від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення", - зазначають у Палаті. Водночас за грудень залучено 27% усіх держзапозичень.

Також недовиконали план за запозиченнями: від держоблігацій (ОВДП) отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%). Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.

Економічна правда