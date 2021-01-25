Україна і В'єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної торгівлі

Україна і В'єтнам домовились відновити роботу над угодою про зону вільної торгівлі, цього року планують вийти "і на формальний переговорний процес".

Про це у Facebook за підсумками першого у 2021 році засідання міжурядової комісії з В'єтнамом написав торгпред України Тарас Качка.

"Минулого року товарообіг між Україною і В‘єтнамом виріс на 22,5% до 644,65 млн дол. Наш експорт виріс на 92% до 184,5 млн.дол.

Торгівля між Україною і В‘єтнамом є традиційною. Більша частка імпорту з В'єтнаму - це електроніка і механічне обладнання (84 і 85 група). Що є зрозумілим, оскільки В‘єтнам є одним з важливих центрів азійської фабрики світу. Левова частка українського експорту до В‘єтнаму - зернові (10 група)", - зазначив Качка.

"З боку В‘єтнаму ми бачимо взаємність у нашому бажанні змінити характер торгових відносин. По-перше В’єтнам зацікавлений в промисловій і науковій співпраці. Від технологій в обробітку шкіри, виробництва добрив, видобутку титану до співпраці у сфері космосу і авціації.

По-друге, промислова кооперація і проекти з поставок залізничного обладнання, вантажних автомобілів, компресорного обладнання, літаків і авіаційного обладнання", - додав торгпред.

Також, за його словами, завершать укладення міжвідомчих угод по ветеринарії і по карантину рослин.

"Ці угоди на завершальній стадії укладання. Вони допоможуть наростити експорт рослинної і тваринної продукції до В‘єтнаму", - зазначив Качка.

Економічна правда