По Києву почали ставити нові дорожні знаки: що вони означають
На столичних дорогах вже встановили декілька нових дорожніх знаків "Зміна покриття".
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: Знаки, що мають класифікаційний номер 1.40, вже з'явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.
Вони попереджають водіїв, що ті в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям, що є аварійно небезпечним. Адже таке покриття має різний коефіцієнт зчеплення та різну ступінь деформації. Це може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.
Згідно з повідомленням, ці знаки розробила та ініціювала до включення до Правил дорожнього руху київська міська влада.
Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість.
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