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Із НБУ пішов керівник Управління роботи з проблемними активами

Понеділок, 25 січня 2021, 13:15
 

За угодою сторін 22 січня 2021 року завершив роботу в НБУ начальник Управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Поляруш очолював цей підрозділ з 8 квітня 2019 року.

У Нацбанку додали, що в.о. начальника Управління роботи з проблемними активами наразі буде Євген Булавін, начальник відділу супроводження виконавчого провадження цього управління. 

"Водночас Національний банк оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади начальника Управління роботи з проблемними активами", - йдеться у повідомленні.

До функцій цього підрозділу належить, зокрема:

  • організація роботи з проблемними активами НБУ;
  • повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам України для підтримки ліквідності, щодо яких НБУ прийняте рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими НБУ набув права вимоги у рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності;
  • робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків, процедуру ліквідації яких розпочато НБУ до 22 вересня 2012 року.

Економічна правда

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НБУ

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