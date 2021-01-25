Із НБУ пішов керівник Управління роботи з проблемними активами

За угодою сторін 22 січня 2021 року завершив роботу в НБУ начальник Управління роботи з проблемними активами Павло Поляруш.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Поляруш очолював цей підрозділ з 8 квітня 2019 року.

У Нацбанку додали, що в.о. начальника Управління роботи з проблемними активами наразі буде Євген Булавін, начальник відділу супроводження виконавчого провадження цього управління.

"Водночас Національний банк оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади начальника Управління роботи з проблемними активами", - йдеться у повідомленні.

До функцій цього підрозділу належить, зокрема:

організація роботи з проблемними активами НБУ;

повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам України для підтримки ліквідності, щодо яких НБУ прийняте рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими НБУ набув права вимоги у рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності;

робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків, процедуру ліквідації яких розпочато НБУ до 22 вересня 2012 року.

Економічна правда