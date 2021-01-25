Samsung може побудувати завод в США за 17 мільярдів доларів – медіа
Південнокорейська Samsung Electronics може інвестувати 17 мільярдів доларів в будівництво заводу з виробництва чіпів в Арізоні, Техасі або Нью-Йорку.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документи і обізнані джерела.
Компанія розглядає дві ділянки близько Фінікса, ще два в Остіні і великий промисловий комплекс в окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк, повідомило одне джерело газети.
Важливим фактором у прийнятті рішення Samsung про розширення виробництва є стимули влади США, які можуть перевершити умови, пропоновані іншими країнами, і більш низькі витрати в інших регіонах.
Згідно із листуванням Samsung і влади Гудієра, на підприємстві може бути найнято до 1,9 тис осіб, а його експлуатація може початися до жовтня 2022 року. Місцева влада пропонує ряд стимулів, включаючи податкові пільги і поліпшення інфраструктури.
Представники влади Техасу, Арізони, Нью-Йорка і Samsung не відповіли на запит WSJ або відмовилися коментувати інформацію про завод.
Акції Samsung в понеділок подорожчали на 3%.
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