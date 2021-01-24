Міністр ФРН: якщо "Північний потік-2" зупинять — можуть початись судові позови

Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце заявила, що у разі зупинки будівництва російсько-німецького проєкту газопроводу "Північний потік-2" можуть початись судові позови.

Про це вона розповіла в інтерв'ю RND.

"Якби ми зупинили проєкт зараз, то… можливо, наразилися б на судовий процес", - відмітила вона.

Шульце пояснює це тим, що рішення щодо будівництва було ухвалено багато років тому, а оскільки трубопровід майже готовий і затверджений у рамках юридичного процесу, зупинка проєкту завдала би шкоди "з точки зору надійності правових рішень".

Нагадуємо:

Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.