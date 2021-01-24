Міністр ФРН: якщо "Північний потік-2" зупинять — можуть початись судові позови
Міністр охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце заявила, що у разі зупинки будівництва російсько-німецького проєкту газопроводу "Північний потік-2" можуть початись судові позови.
Про це вона розповіла в інтерв'ю RND.
"Якби ми зупинили проєкт зараз, то… можливо, наразилися б на судовий процес", - відмітила вона.
Шульце пояснює це тим, що рішення щодо будівництва було ухвалено багато років тому, а оскільки трубопровід майже готовий і затверджений у рамках юридичного процесу, зупинка проєкту завдала би шкоди "з точки зору надійності правових рішень".
Нагадуємо:
Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).
Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.
У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.
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