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Київ та Пекін можуть розширити економічну співпрацю

Субота, 23 січня 2021, 12:12
 

Між столицями України та Китаю може бути розширена економічна взаємодія.

Про це представники посольства в КНР говорили на зустрічі з делегацією Канцелярії закордонних справ Народного уряду.

На зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації регіонального співробітництва між столицями та  розширення економічної взаємодії. 

Це планується робити шляхом проведення спільних інвестиційних і торгових форумів, науково-освітніх обмінів вищих навчальних закладів та науково-дослідницьких установ, а також посилення культурно-гуманітарної складової співпраці.

Нагадуємо:

7 вересня 2015 року було підписання меморандуму про стратегічне співробітництво між Українською та Китайською торговельними асоціаціями, головним завданням якого є розвиток економіки та торгівлі.

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Китай

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Економічна правда
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