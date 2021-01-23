Київ та Пекін можуть розширити економічну співпрацю
Між столицями України та Китаю може бути розширена економічна взаємодія.
Про це представники посольства в КНР говорили на зустрічі з делегацією Канцелярії закордонних справ Народного уряду.
На зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації регіонального співробітництва між столицями та розширення економічної взаємодії.
Це планується робити шляхом проведення спільних інвестиційних і торгових форумів, науково-освітніх обмінів вищих навчальних закладів та науково-дослідницьких установ, а також посилення культурно-гуманітарної складової співпраці.
Нагадуємо:
7 вересня 2015 року було підписання меморандуму про стратегічне співробітництво між Українською та Китайською торговельними асоціаціями, головним завданням якого є розвиток економіки та торгівлі.
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