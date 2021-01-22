Офіційний курс: гривня зміцнилась
П'ятниця, 22 січня 2021, 19:25
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 25 січня на рівні 28,16 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,25 грн (на 22 січня - 34,37 гривні).
Нагадуємо:
22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.
Економічна правда
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