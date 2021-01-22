Офіційний курс: гривня зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 25 січня на рівні 28,16 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,25 грн (на 22 січня - 34,37 гривні).

Нагадуємо:

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.

Економічна правда