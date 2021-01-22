Нафта дешевшає через захворюваність у Китаї

Ціни на нафту стрімко знизилися після заяв про перші випадки передачі коронавірусу у торговельному хабі Китаю Шанхаї.

Про це повідомляє Reuters.

Китай є другим найбільшим споживачем нафти у світі. Так, після повідомлень про посилення карантинних заходів та виявлення перших за декілька місяців випадків передачі коронавірусу у торговельному хабі Шанхаї, ціни почали стрімко знижуватися.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,51 долара, або 2,59%, до 54,59 долара за барель до 15:35 за Києвом. Ф'ючерси на U.S. West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,61 цента, або 3,03%, до 51,52 долара.

"Наразі найбільшим джерелом занепокоєння для енергетичного комплексу є зростання кількості випадків коронавірусу в Китаї", - сказав Стівен Бреннок, аналітик PVM. "Це погіршить перспективи споживання в епіцентрі світового попиту на нафту".

Після виявлення випадків передачі вірусу Пекін закликає людей не подорожувати під час прийдешніх свят, коли десятки мільйонів міських працівників зазвичай прямують до своїх рідних міст.

Ринок чекає офіційних даних про запаси нафти від Американського управління енергетичної інформації (EIA) 22 січня, після того, як оприлюднені 20 січня дані показали несподіване збільшення запасів сировини у США на 2,6 мільйона барелів минулого тижня порівняно з прогнозами аналітиків щодо видобутку 1,2 мільйона барелів.

"Світовий попит на нафту може дещо скоротитися в першому кварталі 2021 року, оскільки багато регіонів, включаючи багато європейських країн, знову ввели карантинні обмеження", - зазначають аналітики Fitch Ratings.

"Позитивний вплив програм вакцинації на відновлення попиту на нафту може бути не помітним протягом декількох місяців, поки не буде щеплена значна маса населення", - пояснюють вони.

Економічна правда