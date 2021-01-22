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В уряді розраховують на підвищення кредитних рейтингів України

П'ятниця, 22 січня 2021, 15:00
 

У Плані Національної економічної стратегії-2030 передбачене підвищення міжнародними агенціями кредитних рейтингів України.

Про це під час обговорення стратегії заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає FinClub.

"Наразі кредитний рейтинг України згідно з S&P, становить рівень "В", що значно нижче, ніж у країн-конкурентів за капітал", - зазначив міністр.

За його словами, "амбітний" план передбачає отримання Україною рейтингів S&P і Fitch, від рівня яких залежить вартість запозичень країни.

"Маємо підвищити позицію України у міжнародних рейтингах S&P і Fitch до "ВВ" до кінця 2022 року та до "ВВ+" - до кінця 2024 року", - підкреслив він.

Нагадаємо:

У вересні 2020 року Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings вчергове підтвердило довго- та короткостроковий рейтинги України на рівні "В" із "стабільним" прогнозом. 

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кредити рейтинг S&P Україна Мінекономіки

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