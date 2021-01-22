За рік Нацбанку повернули 2 мільярди з рефінансу неплатоспроможних банків

У 2020 році за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків регулятору погасили боргів на 2,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Майже половина погашеної суми, 1 млрд грн, отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами.

Як повідомляється, за найвищими цінами в 2020 році реалізовано пул майнових прав за кредитними договорами, переданими ПАТ "КБ "НАДРА" в заставу Національному банку – 187,4 млн грн, а також об’єкт нерухомого майна, переданий ПАТ "ВіЕйБі Банк" в іпотеку Національному банку – 60,7 млн грн.

Упродовж 2020 року Національний банк погодив умови реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами із сукупною початковою ціною реалізації 12,25 млрд грн та об’єктів нерухомого майна із сукупною початковою ціною реалізації в розмірі 1,49 млрд грн.

Усього обсяг заборгованості неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування сягає 41,7 млрд грн станом на 31 грудня 2020 року.

У НБУ зазначають, що значна частина кредитів рефінансу була видана ще до середини 2014 року.

"На жаль, застави за досі непогашеними кредитами часто низьколіквідні та мають низьку якість. Наприклад, майнові та корпоративні права, а також акції самих збанкрутілих банків", − коментує перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Загалом із 2017 року Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 8,4 млрд грн.

Економічна правда