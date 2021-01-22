На "коронавірусні" доплати медикам зі сфери управління МОЗ використали лише 65% запланованих коштів

З передбачених Фондом боротьби з COVID-19 337 мільйонів гривень на доплати медпрацівникам у закладах, що належать до сфери управління МОЗ, використали лише 65% запланованих коштів.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Усього на доплати медпрацівникам із закладів охорони здоров’я сфери управління міністерства було виділено 337 млн грн. З ним не використали 116 млн грн, або 35%, за підсумками 2020 року.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зауважив, що за рахунок 337 млн грн планували здійснити доплати для понад 26 тисяч медиків у 100 закладах охорони здоров’я протягом вересня – грудня 2020 року. Виплати передбачалися для лікарських посад, а також середнього та молодшого медперсоналу.

Найбільше отримали "ОХМАТДИТ" (19,2 млн грн), Інститут серця (10,2 млн грн) та Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ (9,3 млн грн).

Доплати працівникам медичних закладів із загальним обсягом у 5,5 млрд грн здійснювали за двома напрямами. Перший - 337 млн грн медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ. Ще 5,2 млрд грн спрямовано на доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності.

За другим напрямом використано майже всі кошти - 97,8%.

У РП нагадують, що цьогоріч проводитимуть аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Економічна правда