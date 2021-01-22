Кабмін почав процес створення фондового ринку в Україні
У Кабміні очікують підписання наступного тижня меморандуму про створення фондового ринку в Україні.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час круглого столу з обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему "Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність".
"Ми вже підготували й сподіваюся вже наступного тижня підпишемо меморандум про створення ринку капіталу. Є відповідний таймлайн, як він буде створюватися.
Цей процес треба починати. Тому для нас сьогодні важливо почути думки експертів та конструктивні поради", - сказав голова уряду.
За його словами, відповідний документ також мають підписати Європейський банк реконструкції та розвитку, Агентство США з міжнародного розвитку, Американська торговельна палата в Україні та інші міжнародні фінансові партнери України.
Нагадаємо:
На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.
Економічна правда
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