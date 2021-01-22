Тендер на 11 мільярдів: турецька компанія побудує міст у Кременчуці

Переможцем тендеру на будівництво Кременчуцького моста стала турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. з ціновою пропозицією 11,25 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Запропонована переможцем торгів ціна на 11% нижче очікуваної вартості робіт.

Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме чотири смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він буде з'єднуватися з дорогою Н-08, на лівому - з нинішньою вуличною мережею Кременчука.

У цих точках передбачено будівництво транспортних розв'язок в різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Тендер оголошений за схемою design-build, тому відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна і та ж компанія.

Як зазначають в пресслужбі "Укравтодору", наразі єдиний діючий міст у Кременчуці - Крюківський міст - знаходиться в аварійному стані. При цьому через нього проходять дві важливі для регіону державні дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя і М-22 Полтава - Олександрія. Найближчі до міста Кременчука автодорожні мости, які відповідають умовам сучасного руху, знаходяться в радіусі 500 км.

Нагадуємо:

Державне агентство автомобільних доріг і China road and bridge corporation ще в березні 2017 року підписали меморандум про співпрацю в сфері проєктування та фінансування будівництва автомобільної дороги Полтава – Олександрія на ділянці об'їзду Кременчука з мостовим переходом через Дніпро.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі розраховували тоді залучити через китайську компанію 300 млн доларів кредиту для будівництва моста, проте проєкт так і не був реалізований.

Економічна правда