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У Мінцифри розповіли, які послуги з'являться у "Дії" у 2021 році

Четвер, 21 січня 2021, 18:45

 

Міністр цифррової трансформації анонсував нові послуги в "Дії" та проєкти Мінцифри у 2021 році - зокрема, найближчим часом у "Дії" з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн та електронний медичний висновок.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

Окрім перерахованих послуг, також анонсували послугу Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.

"У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги", - йдеться у повідомленні.

Також анонсували послугу "Будівельні онлайн-послуги" – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.

"Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора", - додали в "Дії".

Також готується оптимізація на переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

Економічна правда

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"Дія" Мінцифри

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