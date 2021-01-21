Мітинги за Навального: у Росії оштрафують майже всі соцмережі

Роскомнадзор повідомив про плани оштрафувати соціальні мережі нібито у зв'язку з поширенням інформації, "спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих заходах", які мають відбутися в Росії 23 січня на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Роскомнадзор, "РИА Новости"

Дослівно: "Інтернет-майданчики будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку з поширенням забороненої в силу закону інформації, спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих масових (публічних) заходах".

Деталі: У відомстві уточнили, що штрафи "через поширення закликів до неповнолітніх про участь в неузгоджених акціях протесту" накладуть на всі великі соціальні мережі в Росії, крім "Однокласників".

Оштрафувати планують TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram та YouTube.

Довідково: Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального готують великі мітинги по всій Росії у відповідь на його арешт.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці та не боятися нинішньої влади. Мітинги запланували на 23 січня.

Передісторія:

Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. В штабі Навального наголошують, що вирок у справі 6-річної давнини був визнаний ЄСПЛ незаконним і політично мотивованим.

18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.

Українська правда