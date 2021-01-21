Криптовалюти "просіли" на тлі побоювання регулювання ринку

Криптовалюта Bitcoin впала на 10% за день після рекорду на початку січня, Ether після максимуму цього тижня також впала у ціні - інвестори побоюються регулювання ринку з боку адміністрації Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Coindesk, Bitcoin встановився на найнижчому рівні з моменту рекорду у 42 тисячі доларів. Наразі ціна становить 32 605 доларів (-5,18%) - за 10 днів криптовалюта втратила майже чверть своєї ціни.

Падіння, зокрема, відбувається на тлі занепокоєння, що Bitcoin може бути черговою ціновою бульбашкою на фінансовому ринку. Також додаються побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюти.

Джанет Єллен, номінована президентом США на посаду голови Казначейства США, раніше висловила побоювання щодо використання криптовалют у незаконній діяльності.

Це вплинуло і на динаміку показників Ether, наступної після Bitcoin найбільшої криптовалюти. Цього тижня вона сягнула ціни у 1 421 долар, що є для неї рекордом. Раніше аналітики оцінили її потенціал у понад 10 500 доларів, проте Ether також "впала" після заяв щодо регулювання до 1 249,91 долара (-1,19%).

Економічна правда