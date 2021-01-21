ТЕЦ Жеваго програло судовий спір із податківцями на 736 мільйонів
Шостий апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким компанії було відмовлено у задоволенні позову про скасування податкового рішення.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 12 січня 2021 року.
Зазначається, що рішенням підприємству було зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 735,8 млн грн.
"Згідно з судовими матеріалами, ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" вважає, що правомірно включило до складу фінансових витрат нараховані відсотки за користування позиковими коштами в розмірі 733,6 млн грн.
Кредитними договорами передбачено, що сплата відсотків за користування такими коштами здійснюється позичальником по день його фактичного погашення", - йдеться у повідомленні.
"Суд першої інстанції констатував, що з моменту відкликання банківської ліцензії ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" нарахування банком і пред’явлення до стягнення заборгованості по відсоткам з користування кредитом є неправомірним, а тому з моменту відкликання ліцензії у банку, в позивача як позичальника відсутні підстави для сплати відсотків за користування кредитними коштами.
І включення до складу фінансових витрат нараховані відсотки за користування кредитними коштами в розмірі 733,6 млн грн є неправомірним", - додає Finbalance.
Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком.
ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" пов'язують з Костянтином Жеваго.
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