Уряд хоче врегулювати захист національного виробника

Кабмін на засіданні 20 січня ухвалив проєкт закону, яким регулюється механізм захисту національного виробника в умовах "поширення політики протекціонізму у світі".

Про це повідомляє Мінекономіки.

У відомстві запевняють, що "прийняті зміни не суперечать угодам СОТ та міжнародним договорам Україні в торговельно-економічній сфері".

"На сьогодні весь світ використовує принцип протекціонізму – захисту своїх виробників. В цьому ракурсі ми також маємо захищати своїх виробників та експортерів на міжнародній торговій арені, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність національної економіки", - зазначає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Так, вносяться наступні зміни до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність":

запроваджується порядок захисту прав українських виробників під час проведення іноземними державами антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів українського походження;

запроваджується порядок захисту прав та інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів України в торговельно-економічній сфері;

Мінекономіки отримає право на представництво та самопредставництво інтересів Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в судах;

розмежовується механізм застосування Україною заходів у відповідь на міжнародно-протиправні діяння та/або недружні дії іноземної держави стосовно України окремо від застосування Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави або іншого суб’єкту.

У Мінекономіки також зазначають, що законопроєкт спрямований на досягнення цілі "Підтримка експорту" Програми діяльності Кабінету Міністрів та на виконання пункту плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки.

Економічна правда