Мінекономіки починає експеримент із безкоштовного навчання безробітних для IT-сфери
Мінекономіки разом із Мінцифри та Держцентром зайнятості розпочинають експеримент професійного навчання безробітних інформаційним технологіям - відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 січня. Перше місто експерименту - Київ.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Першим містом визначено Київ, але при успішному завершенні експерименту, планується його розширити й на інші міста України", - додали у відомстві.
"Мінекономіки продовжує системну роботу щодо зайнятості населення та допомагає громадянам України знаходити роботу з конкурентною заробітною платою.
Тепер безробітні можуть набути кваліфікацію в IT сфері та отримати перспективну роботу. При цьому, протягом навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.
Повідомляється, що учасниками експерименту є роботодавці з IT-бізнесу, профільні суб'єкти освітньої діяльності та зареєстровані безробітні.
"Відбір навчальних закладів відбуватиметься за певними критеріями. Так, суб'єкти освітньої діяльності мають бути розташовані в межах Києва, проводити навчання у сфері консультування з питань інформатизації, або комп'ютерного програмування, мати досвід освітньої діяльності не менше ніж п'ять років та відповідну матеріально-технічну базу", - пояснили в Мінекономіки.
При цьому, відбір кандидатів для проходження професійного навчання здійснюється на добровільній основі з числа осіб, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості. Навчання не може тривати більше 6 місяців.
Після його успішного завершення, роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного щонайменше на рік із встановленою заробітною платою у розмірі не менше двох мінімальних зарплат.
Економічна правда
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