Мінекономіки починає експеримент із безкоштовного навчання безробітних для IT-сфери

Мінекономіки разом із Мінцифри та Держцентром зайнятості розпочинають експеримент професійного навчання безробітних інформаційним технологіям - відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 20 січня. Перше місто експерименту - Київ.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Першим містом визначено Київ, але при успішному завершенні експерименту, планується його розширити й на інші міста України", - додали у відомстві.

"Мінекономіки продовжує системну роботу щодо зайнятості населення та допомагає громадянам України знаходити роботу з конкурентною заробітною платою.

Тепер безробітні можуть набути кваліфікацію в IT сфері та отримати перспективну роботу. При цьому, протягом навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Повідомляється, що учасниками експерименту є роботодавці з IT-бізнесу, профільні суб'єкти освітньої діяльності та зареєстровані безробітні.

"Відбір навчальних закладів відбуватиметься за певними критеріями. Так, суб'єкти освітньої діяльності мають бути розташовані в межах Києва, проводити навчання у сфері консультування з питань інформатизації, або комп'ютерного програмування, мати досвід освітньої діяльності не менше ніж п'ять років та відповідну матеріально-технічну базу", - пояснили в Мінекономіки.

При цьому, відбір кандидатів для проходження професійного навчання здійснюється на добровільній основі з числа осіб, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості. Навчання не може тривати більше 6 місяців.

Після його успішного завершення, роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного щонайменше на рік із встановленою заробітною платою у розмірі не менше двох мінімальних зарплат.

Економічна правда