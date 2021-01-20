Швеція хоче покрити всю територію країни 5G до 2023 року

У Швеції регулятор зв’язку PTS провів аукціон частот, після чого очікується розгорнути повне покриття технологією 5G впродовж двох-трьох років.

Про це повідомляє Reuters.

Аукціон на радіочастоти для швидкісного інтернету провели у вівторок. Він переносився двічі - у зв’язку з переглядом вимог до безпеки та через судовий процес за позовом китайської компанії Huawei.

"Було доступно багато частот, і аукціон був розроблений таким чином, аби троє учасників могли отримати раціональну кількість частот в діапазоні 3,5 ГГц, а четвертий учасник тендеру міг отримати доступ до всього діапазону 2,3 ГГц без нових торгів", - прокоментував спікер регулятора PTS.

Доступ отримали компанії Telia, Tele2-Telenor, державна Teracom та Tre.

"Ми дуже раді, що аукціон відбувся зараз. Це дуже важливо для поширення покриття 5G та зміцнення Швеції як цифрової нації в найближчі роки", - сказав Стафан Окессон, технічний директор Telia у Швеції.

Загальна виручка склала 2,3 мільярда шведських крон (274,70 мільйона доларів).

"До кінця 2023 року ми очікуємо, що більшість наших клієнтів матимуть високошвидкісний 5G", - сказав представник оператора Tre.

Tre, яка підписала контракти з Huawei на будівництво своєї мережі у Швеції, подала позов проти заборони китайської фірми. Справа, поряд із апеляційною скаргою Huawei, все ще знаходиться на розгляді.

Huawei виступила проти аукціону, заявивши, що буде важко перезапустити аукціон, якщо згодом суд дійде висновку, що умови аукціону були незаконними.

Представник Tele2 заявив, що компанія прагне охопити понад 99% шведського населення протягом трьох років.

Економічна правда