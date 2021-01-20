Резніков виграв суд у НБУ щодо непогодження в наглядову раду Ощадбанку

Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення НБУ від 15 серпня 2019 року про відмову у погодженні Олексія Резнікова на посаду члена наглядової ради Ощадбанку.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 24 грудня 2020 року.

"Верховний Суд у справі №640/22632/19 залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва від 19 лютого 2020 року та постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 20 травня 2020 року, але частково задовольнив касаційну скаргу НБУ і змінив мотивувальну частину рішень попередніх інстанцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2019 року Нацбанк не погодив кандидатури 5 членів наглядової ради Ощадбанку після того, як вони без конкурсу продовжили контракт голови правління банку Андрія Пишного.

Тоді в НБУ заявили, що 5 членів, включно з нинішнім віце-прем'єром Олексієм Резніковим, не пройшли співбесіду.

"Троє з них подали в суд на НБУ (крім Резнікова, позови подали Шевкі Аджунер та Дмитро Власов), стверджуючи, що перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова "влаштувала їм допит по рішенню про подовження повноважень Пишного", - пише FinClub.

Резніков у позові звертав увагу на втручання Рожкової у процес перевірки його профпридатності.

"Суд встановив, що 6 серпня 2019 року кваліфікаційна комісія НБУ провела тестування Олексія Резнікова, а 14 серпня - провела з ним співбесіду шляхом відео-конференції, "проте без здійснення фіксування даної співбесіди та результатів її обговорення членами комісії НБУ за допомогою відповідних технічних засобів або шляхом ведення відповідної стенограми, що було підтверджено представником відповідача", - йдеться у повідомленні.

"На підставі "негативних результатів співбесіди" комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ 15 серпня відмовив Резнікову у погодженні на посаду члена наглядової ради Ощадбанку через "невідповідність вимогам щодо професійної придатності, встановленим законодавством для керівників банків".

Верховний Суд послався на Кодекс адміністративного судочинства, в статті 2 якого зазначено, що у справах щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті такі рішення, в тому числі, добросовісно (підпункт 5 пункту 2) та розсудливо (підпункт 6 пункту 2). Верховний Суд погодився із судами попередніх інстанцій, що дії НБУ такими не були, а тому рішення НБУ не може вважатися правомірним", - зазначає видання.

Нагадаємо:

Аджунер програв НБУ в апеляційному суді, а Власов - виграв.