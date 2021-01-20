Уряд схвалив проведення перевірок інвесторів у стратегічні компанії
Кабмін схвалив проєкт закону "Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для нацбезпеки України", який передбачає унормування процедури перевірки іноземних інвесторів.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
"Законопроєктом пропонується затвердити на законодавчому рівні порядок здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки", - написав він.
Зокрема, передбачається:
- унормування процедури перевірки іноземних інвесторів;
- удосконалення механізму перевірки та виявлення інвестицій, залучення яких може призвести до контролю над активами зазначених суб'єктів господарювання (небезпечної концентрації іноземного капіталу);
- утворення Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України.
"Проєктом закону пропонується запровадити в Україні систему оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку, яка на сьогодні відсутня", - пояснив Мокан.
Документ проголосували з техніко-юридичними правками.
Нагадаємо:
У грудні 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.
Економічна правда
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