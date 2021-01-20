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Уряд схвалив проведення перевірок інвесторів у стратегічні компанії

Середа, 20 січня 2021, 14:00
 

Кабмін схвалив проєкт закону "Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для нацбезпеки України", який передбачає унормування процедури перевірки іноземних інвесторів.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Законопроєктом пропонується затвердити на законодавчому рівні порядок здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки", - написав він.

Зокрема, передбачається: 

  • унормування процедури перевірки іноземних інвесторів;
  • удосконалення механізму перевірки та виявлення інвестицій, залучення яких може призвести до контролю над активами зазначених суб'єктів господарювання (небезпечної концентрації іноземного капіталу);
  • утворення Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України.

"Проєктом закону пропонується запровадити в Україні систему оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку, яка на сьогодні відсутня", - пояснив Мокан.

Документ проголосували з техніко-юридичними правками.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

Економічна правда

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Кабмін інвестиції законодавство

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