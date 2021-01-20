Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських схем

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила понад 40 скам-проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.

Про це повідомляє прес-служба Комісії.

Перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням. Наразі загальна кількість таких проєктів складає близько 60.

"Цей перелік включає проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами.

А також проєкти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, та проєкти, які діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під виданими подарунковими сертифікатами (сумнозвісний B2Bjewelry)", - йдеться у повідомленні.

"Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомить правоохоронні органи", - додали в Комісії.

"Разом з тим, Комісія отримала інформацію від Європейських регуляторів щодо ряду компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси у бізнес-центрах України.

Наразі Комісія співпрацює з правоохоронним органам з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності", - зазначили в НКЦПФР.

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Економічна правда