Нацбанк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 гривень

Нацбанк 21 січня 2021 року випустить до 150-річчя Лесі Українки випустить сувенірну банкноту зі срібла номіналом 200 грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Срібна банкнота відтворює дизайн оновленої банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

На ній зображено: портрет Лесі Українки (1871 - 1913) - видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської і культурної діячки (лицьовий бік); в’їзну вежу Луцького замку (зворотний бік)", - йдеться у повідомленні.

Сувенірна банкнота виготовлена Банкнотно-монетним двором НБУ зі срібла 999,9 проби. Маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133×66×1,35 мм, тираж - 300 штук.

Реалізація сувенірної банкноти на першому етапі відбуватиметься через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Про проведення аукціонів повідомлять додатково. Нереалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через інші канали реалізації нумізматичної продукції НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк із 21 січня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "До 150-річчя від дня народження Лесі Українки".

Економічна правда