Вступила в дію угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Угода про про зону вільної торгівлі з Ізраїлем набула чинності 1 січня, вона було анонсована ще в листопаді президентом Володимиром Зеленським.

Про це він писав у своєму Twitter.

Угода передбачає скасування ввізних мит на певну кількість промисловвих товарів (крім ювелірних виробів). Також нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з ізраїльської сторони і 34% - з української.

Нагадаємо

Сторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року.

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