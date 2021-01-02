Вступила в дію угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем
Субота, 2 січня 2021, 17:48
Угода про про зону вільної торгівлі з Ізраїлем набула чинності 1 січня, вона було анонсована ще в листопаді президентом Володимиром Зеленським.
Про це він писав у своєму Twitter.
Угода передбачає скасування ввізних мит на певну кількість промисловвих товарів (крім ювелірних виробів). Також нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з ізраїльської сторони і 34% - з української.
Нагадаємо
Сторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року.
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