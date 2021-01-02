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Вступила в дію угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Субота, 2 січня 2021, 17:48
 

Угода про про зону вільної торгівлі з Ізраїлем набула чинності 1 січня, вона було анонсована ще в листопаді президентом Володимиром Зеленським.

Про це він писав у своєму Twitter.

Угода передбачає скасування ввізних мит на певну кількість промисловвих товарів (крім ювелірних виробів). Також нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з ізраїльської сторони і 34% - з української.

Нагадаємо

Сторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року.

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Ізраїль

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