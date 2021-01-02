Неприбуткова гра: гольф-клуб Трампа, який не виходив в плюс з моменту заснування, відзвітував про збитки за 2019

Гольф-клуб президента США Дональда Трампа, який знаходиться в Шотландії показав збиток у 1,5 мільйона доларів, що на 3% більше ніж було в 2018 році.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Trump International Golf Club Scotland Ltd, яка володіє і управляє даними гольф-клубом і невеликим готелем, заявила, що, незважаючи на зростання доходів на 18%, збитки зросли на 3% до 1,1 мільйона фунтів стерлінгів (1,5 мільйона доларів - ЕП).

Відзначається, що незважаючи на підвищення ціни за членство в клубі і розширення можливостей для проведення заходів - витрати на заробітну плату та інші витрати також зросли.