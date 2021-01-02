Бренд, логотипи і домени за 10 тисяч євро: на аукціон виставили комплект збанкрутілої авіакомпанії

На аукціон зі стартовою ціною в 10 тисяч євро виставили можливість використовувати ім'я збанкрутілої національної словенської авіакомпанії Adria Airways з 60-річною історією.

Про це повідомляє портал про авіацію в країнах колишньої Югославії exyuaviation.com.

Крім імені в комплект входять три різних логотипу і кілька доменних імен, які використовувала авіакомпанія.

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Це вже третя спроба продати бренд, що припинив польоти у вересні 2019 року авіаперевізника. Спочатку розраховували на 100 тисяч євро, після того, як охочих не знайшлося, ціну знизили в два рази - до 50 тис євро, але і друга спроба виявилася безуспішною.

Раніше адміністратор з питань банкрутства продав за 45 тис євро сертифікат експлуатанта Adria Airways. Цей документ до завершення терміну дії дозволяє новому власнику запустити роботу нової авіакомпанії за прискореною процедурою.