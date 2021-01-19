Всі розділи
Укр / Рус

Microsoft та General Motors працюватимуть над запуском безпілотного авто

Вівторок, 19 січня 2021, 18:03
 

Microsoft та Cruise, "дочка" General Motors, домовилися про довгострокову співпрацю для швидкого запуску безпілотних авто компанії у масовий продаж.

Про це повідомляє CNBC.

В рамках співпраці Microsoft разом із низкою інших компаній інвестують у Cruise понад 2 мільярди доларів, після чого ринкова вартість останньої сягне 30 мільярдів доларів.

Відтепер Azure, хмарне середовище Microsoft, стане основними для роботи у GM та Cruise. Компанії співпрацюватимуть над розробкою програмного та апаратного забезпечення, можливостями хмарних обчислень, виробництвом та партнерською екосистемою.

Акції General Motors зросли в ціні на 7%, Microsoft зросли менш як на відсоток.

"Microsoft, як золотий стандарт у надійній демократизації технологій, збільшить наш потенціал під час комерціалізації свого парку самокерованих, повністю електричних автомобілів", - заявив гендиректор Cruise Ден Амманн.

У своїй заяві гендиректорка GM Мері Барра назвала Microsoft "чудовим доповненням" для допомоги автовиробнику в хмарних обчисленнях. Водночас GM планує інвестувати 27 мільярдів доларів у Cruise для виробництва електричних та автономних транспортних засобів до 2025 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

електромобіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Ізраїлі створили батарею для електрокарів із п’ятихвилинною зарядкою 19 січня 2021, 11:54
Які електромобілі найчастіше обирали українці у 2020 році – дані асоціації 14 січня 2021, 12:50
Apple та Hyundai розпочали перемовини щодо виробництва електрокарів 8 січня 2021, 15:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!