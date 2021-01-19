Марченко розповів про втрати України у випадку добудови "Північного потоку-2"

У випадку добудови трубопроводу "Північний потік - 2" втрати України становитимуть приблизно 1,5 млрд доларів на рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю DER STANDARD, передає прес-служба Мінфіну.

"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати. Це втрата ресурсів та втрата робочих місць - загалом приблизно 1,5 мільярда доларів на рік", - заявив міністр, відповідаючи на питання про фінансові наслідки.

Нагадаємо:

Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв говорив, що збитки України від будівництва російським "Газпромом" газопроводу "Північний потік-2" можуть сягнути 3 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, у вівторок 19 січня стало відомо, що "Газпром" вперше визнав існування ризиків зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Міністерство економіки Німеччини у понеділок підтвердило, що США повідомили Берлін про наміри ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна", який будує газопровід "Північний потік-2".

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.

Економічна правда