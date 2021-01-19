Соцмережа Parler, популярна серед прибічників Трампа, перейшла на російський хостинг – ЗМІ

Американський сервіс мікроблогів та соцмережа Parler, популярна у США серед ультраправих та консерваторів, частково повернулась в онлайн за допомогою технологічної компанії DDos-Guard, якою володіють 2 росіян. Сама компанія це спростовує.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадує, що після штурму Капітолію 6 січня Amazon, Google і Apple заблокували Parler, аргументувавши це тим, що соцмережа не вживає належних заходів для захисту від небезпечного контенту.

Зазначається, що напередодні на платформі Parler можна було знайти лише пост голови компанії Джона Матца, що компанія працює над відновленням функцій платформи.

"Але з 18 січня Parler частково відновив роботу на хостингу, який надає компанія DDos-Guard, якою керують двоє росіян, розповів агентству експерт по інтернету Рональд Джілметт.

За даними агентства, в минулому DDos-Guard співпрацювала з расистськими сайтами і надавала підтримку сайтам російського уряду", - пише Reuters.

"Ні Матц, ні DDos-Guard поки не прокоментували слова Джілметта", - зазначає видання.

Джілметт пояснив, що DDos-Guard на своєму сайті наводить адресу в Шотландії з назвою Cognitive Cloud LP, проте насправді ця фірма належить двом росіянам з Ростова-на-Дону.

Як зазначає російське видання Meduza, власники DDos-Guard - Євген Марченко та Дмитро Сабітов з Ростова-на-Дону.

При цьому, сама компанія DDoS-Guard в коментарі для РИА Новости і "МБХ медіа" заявила, що не надає хостинг для Parler, "і не має права повідомляти, які саме послуги надаються клієнтам в незалежності від їх спрямованості або аудиторії".

"На даний момент Parler не порушує правила використання DDoS-GUARD і, наскільки нам відомо, чинне законодавство США", - повідомили в компанії.

Нагадаємо:

8 січня Google оголосив, що заблокував у своєму магазині популярний серед прибічників Дональда Трампа додаток Parler.

Власникам Parler останні кілька місяців нагадували про необхідність видаляти заклики до насильства, проте їх поширення в соцмережі продовжилося.

Економічна правда