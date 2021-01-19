Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили від сплати пенсійного збору

За 9 місяців 2020 року 4,33 тисячі українців були звільнені від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості вперше.

Про це йдеться у статті ЕП.

Як повідомили ЕП у Пенсійному фонді, за 2018 рік 6,36 тисячі осіб були звільнені від сплати збору, у 2019 році – 6,42 тисячі.

"Певна частина покупців нерухомості має право не платити збір у Пенсійний фонд. Користуються цим правом переважно ті покупці, котрі знають про цю опцію.

Не платять пенсійний збір юридичні особи, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, а також організації іноземних держав. Останні користуються імунітетами і привілеями згідно із міжнародними договорами України", - йдеться у матеріалі.

Що стосується фізичних осіб, то не платять збір громадяни, які перебували у черзі на одержання житла або купують житло вперше.

"Важливе уточнення: формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" означає, що особа не тільки не купувала житло, але й не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, а також не купувала його як частку в спільному майні подружжя", - підкреслюється у статті.

Читайте детальніше у матеріалі: Як повернути пенсійний збір при купівлі квартири

Економічна правда