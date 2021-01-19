Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили від сплати пенсійного збору
За 9 місяців 2020 року 4,33 тисячі українців були звільнені від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості вперше.
Про це йдеться у статті ЕП.
Як повідомили ЕП у Пенсійному фонді, за 2018 рік 6,36 тисячі осіб були звільнені від сплати збору, у 2019 році – 6,42 тисячі.
"Певна частина покупців нерухомості має право не платити збір у Пенсійний фонд. Користуються цим правом переважно ті покупці, котрі знають про цю опцію.
Не платять пенсійний збір юридичні особи, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, а також організації іноземних держав. Останні користуються імунітетами і привілеями згідно із міжнародними договорами України", - йдеться у матеріалі.
Що стосується фізичних осіб, то не платять збір громадяни, які перебували у черзі на одержання житла або купують житло вперше.
"Важливе уточнення: формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" означає, що особа не тільки не купувала житло, але й не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, а також не купувала його як частку в спільному майні подружжя", - підкреслюється у статті.
Читайте детальніше у матеріалі: Як повернути пенсійний збір при купівлі квартири
Економічна правда
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