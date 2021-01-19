Всі розділи
Укр / Рус

Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили від сплати пенсійного збору

Вівторок, 19 січня 2021, 12:40
 

За 9 місяців 2020 року 4,33 тисячі українців були звільнені від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості вперше.

Про це йдеться у статті ЕП.

Як повідомили ЕП у Пенсійному фонді, за 2018 рік 6,36 тисячі осіб були звільнені від сплати збору, у 2019 році – 6,42 тисячі.

"Певна частина покупців нерухомості має право не платити збір у Пенсійний фонд. Користуються цим правом переважно ті покупці, котрі знають про цю опцію.

Не платять пенсійний збір юридичні особи, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, а також організації іноземних держав. Останні користуються імунітетами і привілеями згідно із міжнародними договорами України", - йдеться у матеріалі.

Що стосується фізичних осіб, то не платять збір громадяни, які перебували у черзі на одержання житла або купують житло вперше.

"Важливе уточнення: формулювання "особа не має та не набувала права власності на житло" означає, що особа не тільки не купувала житло, але й не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, а також не купувала його як частку в спільному майні подружжя", - підкреслюється у статті.

Читайте детальніше у матеріалі: Як повернути пенсійний збір при купівлі квартири

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нерухомість податки Пенсійний фонд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як повернути пенсійний збір при купівлі квартири 19 січня 2021, 10:30
Пасинок депутата Київради отримав 21 га на березі Десенки у Києві під забудову 14 січня 2021, 10:45
Черновецький-молодший став власником компанії, що інвестувала в будівництво житла 13 січня 2021, 15:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!