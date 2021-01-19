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В Ізраїлі створили батарею для електрокарів із п’ятихвилинною зарядкою

Вівторок, 19 січня 2021, 11:54
 

Батарея ізраїльської компанії StoreDot може заряджатися за п’ять хвилин, у майбутньому її енергії вистачатиме на понад 150 км дороги.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія тривалий час займається розробкою батарей із швидкісною зарядкою та застосовує їх у мобільних пристроях, дронах й електричних самокатах. Невдовзі StoreDot зможе виробляти також літій-іонні батареї для електрокарів, швидкість зарядки яких прирівнюється до традиційної заправки паливом.

Виконавчий директор компанії зазначає, що основним бар’єром для водіїв у переході на електричні засоби пересування є вже не ціна, а занепокоєння щодо тривалості руху на батареї. Розробник також випустить інженерні зразки зі стрічки масового виробництва, аби показати, що батарея вже готова для продажу.

Проте, зазначають у компанії, проблема полягає не лише у швидкості зарядки батарей, а й у зарядних станціях, чимало з яких не мають достатньої потужності для швидкісної зарядки.

В акумуляторах StoreDot замість графіту, що використовується у традиційних літій-іонних батареях, використовуються напівпровідникові наночастинки. У майбутньому компанія хоче залучати кремній, що є значно дешевшим. Ці прототипи очікують представити цьогоріч.

До 2025 року батарею планують адаптувати для відстані у понад 150 км. Компанія зазначає, що ціна буде такою ж, як і у традиційних батарей. 

Експерти прогнозують, що батареї зі швидкісною зарядкою стануть масово доступними впродовж трьох років, а ціна не перевищуватиме ринкову ціну акумуляторів зараз.

Капіталізацію компанії-розробника наразі оцінюють у 100 мільйонів доларів. 

Економічна правда

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