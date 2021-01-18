Доходи від туризму у Грузії впали на 2,7 мільярда доларів 

Економіка Грузії, одним із ключових секторів якої є туризм, отримала від нього на понад 2,7 мільярда доларів менше надходжень у 2020 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Національний банк Грузії.

Так, доходи країни від туризму у 2020 році становлять 541,7 млн дол. Для порівняння, у 2019 році вони становили 3,3 млрд дол, що у 6 разів більше.

Водночас у четвертому кварталі року надходження у 16 разів відставали від показників аналогічного періоду 2019 року - за жовтень-грудень економіка отримала лише 42,6 млн дол.

Кількість туристів, тобто тих, хто провів у республіці понад добу, була 1,9 млн осіб - майже уп’ятеро менше за 2019 рік.

В агентстві нагадують, що, у зв’язку з пандемією коронавірусу, з 21 березня у Грузії закриті як повітряні, так і сухопутні і морські кордони для пасажирів. Можна перевозити тільки вантажі, також країна приймає громадян Грузії та іноземців, поїздки яких здійснюються переважно чартерними рейсами.