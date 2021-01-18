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За місяць борги по зарплаті скоротились на 700 мільйонів – Мінекономіки

Понеділок, 18 січня 2021, 18:40
 

Сума заборгованості підприємств по зарплаті по всій Україні за місяць зменшилась майже на 700 млн грн (18%) - із 3,8 млрд грн (станом на 7 грудня 2020-го) до 3,1 млрд (станом на 11 січня 2021 року) грн.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на оперативні дані Державної служби України з питань праці.

Зазначається, що заборгованість насамперед скоротилась завдяки її скороченню на підприємствах держсектору.

"17 грудня 2020 року у Мінекономіки було проведено чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати, протягом якого було прийнято рішення щодо запровадження негайних заходів для скорочення цієї заборгованості на підприємствах державного сектору економіки.

Найбільший внесок у покриття заборгованості зробили Донецька (299 млн грн), Львівська (169 млн грн) та Харківська (97 млн грн) області. Найбільшим боржником все ще залишається Донецька область з показником 719 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Водночас по Києву, де заборгованість сягає 337 млн грн, цей показник зменшився лише на 10,2 млн грн.

"Левова частка (89,1%) або 623,8 млн грн погашення заборгованості з заробітної плати припадає на підприємства державної форми власності.

З них підприємства Міненерго скоротили заборгованість на 535 млн грн, підприємства Укравтодору - на 54 млн грн, та підприємства Укроборонпрому - майже на 43 млн грн, який є найбільшим боржником (587 млн грн) в розрізі центральних органів влади України", - додали в Мінекономіки.

Економічна правда

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Мінекономіки зарплата борг

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