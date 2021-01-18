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Авіакомпанія SkyUp змінює час реєстрації на рейси

Понеділок, 18 січня 2021, 16:55
 

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 січня змінює час реєстрації на рейси в аеропортах України.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Зокрема, з 20 січня: 

  • реєстрація розпочинається за 2,5 години до вильоту
  • реєстрація завершується за 45 хвилин до вильоту
  • посадка завершується за 20 хвилин до вильоту.
Зараз в Україні реєстрація відкривається за 2 години і завершується за 45 хвилин до вильоту. Вихід на посадку закривається за 15 хвилин до відправлення.

"Будьте готові до того, що у мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути більшим. Адже у зв’язку із новими заходами безпеки вам потрібно встигнути пройти всі обов’язкові процедури перед посадкою.

Наприклад, в аеропортах Стамбула та Дубая ми розпочинаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за 1 годину до вильоту", - попередили в SkyUp.

У компанії додали, що зареєструватися на рейс можна онлайн на сайті авіакомпанії - не раніше ніж за 48 годин і не пізніше ніж за 3 години до вильоту.

Економічна правда

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