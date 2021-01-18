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У Зеленського розповіли, чим Україна може бути цікавою Маску

Понеділок, 18 січня 2021, 15:00
 

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що засновнику автовиробника Tesla Ілону Маску могла б бути цікавою Україна через поклади літію, який використовують у батареях електромобілів.

Про це він сказав в інтерв'ю tsn.ua.

"Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему - літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати. Це лише один із прикладів", - відповів Жовква на питання, наскільки реальним є візит Маска в Україну.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.    

Раніше Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.

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президент Зеленський Маск Україна

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