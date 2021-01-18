У Зеленського розповіли, чим Україна може бути цікавою Маску
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що засновнику автовиробника Tesla Ілону Маску могла б бути цікавою Україна через поклади літію, який використовують у батареях електромобілів.
Про це він сказав в інтерв'ю tsn.ua.
"Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему - літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати. Це лише один із прикладів", - відповів Жовква на питання, наскільки реальним є візит Маска в Україну.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський запросив у Музей космонавтики імені Сергія Корольова, що знаходиться у Житомирі, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска.
Раніше Маск похвалив українські та російські ракетні двигуни.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua