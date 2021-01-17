Всі розділи
Укр / Рус

Станом на сьогодні обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів доларів

Неділя, 17 січня 2021, 17:08
 

Станом на сьогодні, загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить 49 мільярдів доларів.

Про це заявив виконавчий директор Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest) в ефірі Апостроф TV.

За його словами, зараз відбувається багато позитивних змін таких як: земельна реформа, прозорі аукціони із приватизації, лібералізація спиртової галузі, концесійні угоди, початок масштабної діджиталізації державних послуг, ухвалення законів про внутрішній водний транспорт і державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Але й поряд з цим, він зазначив що є проблеми які завжди піднімаються у розмові з інвесторами. За його словами, це суди, корупція і монополії.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

Великі інвестори та уряд співпрацюватимуть на базі UkraineInvest та Наглядової інвестиційної ради. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інвестиції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
COVID спричинив один із найбільших в історії сплесків інвестицій в технології – KPMG 15 січня 2021, 18:20
Десять правил успішних націй: з яких країн виростають економічні "зірки" 14 січня 2021, 09:45
Україна-2021: відродження ринку інвестицій 12 січня 2021, 13:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!