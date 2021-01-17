Станом на сьогодні обсяг іноземних інвестицій становить майже 50 мільярдів доларів
Станом на сьогодні, загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить 49 мільярдів доларів.
Про це заявив виконавчий директор Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest) в ефірі Апостроф TV.
За його словами, зараз відбувається багато позитивних змін таких як: земельна реформа, прозорі аукціони із приватизації, лібералізація спиртової галузі, концесійні угоди, початок масштабної діджиталізації державних послуг, ухвалення законів про внутрішній водний транспорт і державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.
Але й поряд з цим, він зазначив що є проблеми які завжди піднімаються у розмові з інвесторами. За його словами, це суди, корупція і монополії.
Нагадуємо:
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.
Великі інвестори та уряд співпрацюватимуть на базі UkraineInvest та Наглядової інвестиційної ради.
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