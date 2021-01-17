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Україна у 2020 році збільшила імпорт нафти на понад 50%

Неділя, 17 січня 2021, 15:06
 

Україна у 2020 році збільшила імпорт нафти і нафтової сировини на 57,5% в порівнянні з 2019 роком - до 1 млн 245,587 тисяч тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби передає "Інтерфакс-Україна"

Повідомляється, що за минулий рік імпортовано сировини на 409,167 млн ​​дол, що на 1,5% менше, ніж в 2019-му.

У тому числі сировина надходила з:

  • Азербайджану - на 265,076 млн дол (частка - 64,78%),
  • США - на 98,445 млн дол (24,06%),
  • Лівії - на 45,555 млн дол (11,13%),
  • інших країн - 0,091 млн дол (0,02%).

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нафта імпорт

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