Україна у 2020 році збільшила імпорт нафти на понад 50%

Україна у 2020 році збільшила імпорт нафти і нафтової сировини на 57,5% в порівнянні з 2019 роком - до 1 млн 245,587 тисяч тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби передає "Інтерфакс-Україна"

Повідомляється, що за минулий рік імпортовано сировини на 409,167 млн ​​дол, що на 1,5% менше, ніж в 2019-му.

У тому числі сировина надходила з: