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Стало відомо топ-5 продуктів експорту та імпорту України

Неділя, 17 січня 2021, 15:55

У 2020 році аграрна продукція залишилася основою зовнішньої торгівлі, експорт залишився на рівні минулого року, а імпорт збільшився понад на 10%. 

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у загальних обсягах українського експорту склала 45% або 22,2 млрд дол та залишилась на рівні минулорічних показників. 

Разом з тим, імпорт зазначеної продукції досяг рівня 6,5 млрд дол, що на 13% більше ніж минулого року. Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 15,7 млрд дол.

 

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агросектор експорт імпорт

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