Помер голова холдингу Rothschild

Помер барон Бенджамін де Ротшильд, голова фінансової групи Edmond de Rothschild.

Про це пише Le Parisien.

Він очолював одну з найбільших фінансову групи, за інформацією видання її активи становлять 173 мільярда швейцарських франків (майже 194 мільярдів доларів).

Похорони відбудуться в найближчі дні і пройдуть в сімейному колі.

Нагадуємо:

З 1997 року Де Ротшильд очолював Edmond de Rothschild Group - незалежну сімейну групу компаній, яка спеціалізується на приватних банківських послугах і управлінні активами.