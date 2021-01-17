Помер голова холдингу Rothschild
Неділя, 17 січня 2021, 12:12
Помер барон Бенджамін де Ротшильд, голова фінансової групи Edmond de Rothschild.
Про це пише Le Parisien.
Він очолював одну з найбільших фінансову групи, за інформацією видання її активи становлять 173 мільярда швейцарських франків (майже 194 мільярдів доларів).
Похорони відбудуться в найближчі дні і пройдуть в сімейному колі.
Нагадуємо:
З 1997 року Де Ротшильд очолював Edmond de Rothschild Group - незалежну сімейну групу компаній, яка спеціалізується на приватних банківських послугах і управлінні активами.
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