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За 2020 рік Boeing поставив в 3,5 рази менше літаків ніж Airbus

Субота, 16 січня 2021, 16:09
 

За 2020 рік авіакомпанія Boeing відстала від Airbus в 3,5 рази за поставленими комерційними літаками.

Про це повідомляє avianews з посиланням на звіти компаній.

Так, американський виробник передав замовникам 157 авіалайнерів, а європейський конкурент - 566.

Boeing погіршив результат у порівнянні з 2019 роком на 59%, Airbus зменшив поставки на 34%.

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