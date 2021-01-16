За 2020 рік Boeing поставив в 3,5 рази менше літаків ніж Airbus
Субота, 16 січня 2021, 16:09
За 2020 рік авіакомпанія Boeing відстала від Airbus в 3,5 рази за поставленими комерційними літаками.
Про це повідомляє avianews з посиланням на звіти компаній.
Так, американський виробник передав замовникам 157 авіалайнерів, а європейський конкурент - 566.
Boeing погіршив результат у порівнянні з 2019 роком на 59%, Airbus зменшив поставки на 34%.
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