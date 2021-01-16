За 2020 рік Boeing поставив в 3,5 рази менше літаків ніж Airbus

За 2020 рік авіакомпанія Boeing відстала від Airbus в 3,5 рази за поставленими комерційними літаками.

Про це повідомляє avianews з посиланням на звіти компаній.

Так, американський виробник передав замовникам 157 авіалайнерів, а європейський конкурент - 566.

Boeing погіршив результат у порівнянні з 2019 роком на 59%, Airbus зменшив поставки на 34%.