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Продажі групи BMW за 2020 рік скоротилися майже на 10%

Субота, 16 січня 2021, 17:00
 

За 2020 рік продажі BMW Group у порівнянні з 2019 роком знизилися на 8%.

Про це повідомляє autonews.

Так, в 2020 році компанії BMW, Mini і Rolls-Royce продали в усьому світі на загальну суму 2,32 млн автомобілів.

Видання зазначає, що сильніше за все продажу BMW Group в минулому році впали в США - на 18%. У Європі продажі знизилися на 16%. А в Китаї лише на 7%.

З брендів, що входять в BMW Group, сильніше за всіх пандемія коронавируса позначилася на Rolls-Royce, продажі якого знизилися на 26%. Продажі BMW в 2020 році впали на 7,2%, а Mini - на 16%.

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