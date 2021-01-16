Продажі групи BMW за 2020 рік скоротилися майже на 10%
Субота, 16 січня 2021, 17:00
За 2020 рік продажі BMW Group у порівнянні з 2019 роком знизилися на 8%.
Про це повідомляє autonews.
Так, в 2020 році компанії BMW, Mini і Rolls-Royce продали в усьому світі на загальну суму 2,32 млн автомобілів.
Видання зазначає, що сильніше за все продажу BMW Group в минулому році впали в США - на 18%. У Європі продажі знизилися на 16%. А в Китаї лише на 7%.
З брендів, що входять в BMW Group, сильніше за всіх пандемія коронавируса позначилася на Rolls-Royce, продажі якого знизилися на 26%. Продажі BMW в 2020 році впали на 7,2%, а Mini - на 16%.
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