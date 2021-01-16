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Місцеві бюджети вперше за 5 років недовиконані — КШЕ

Субота, 16 січня 2021, 18:00
 

Доходи місцевих бюджетів за 2020 недовиконано вперше щонайменше за останні 5 років, хоча аналітики відзначають, що рівень невиконання є несуттєвим - 1,6% від плану. 

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Серед ключових факторів у центрі відзначили нижчі від планових надходження від ПДФО, нижчі надходження від єдиного податку, який сплачують підприємці на спрощеній системі, податку на майно, і туристичного збору. А також нижчі надходження від податку на прибуток підприємств.

"Відповідно і виконання видатків є меншим. Так, за січень-листопад 2020 року (останні наявні дані) річний план видатків було виконано на 76,71%. Це - нижче, ніж показники 2019 (79,02%) та 2018 (78,92%) років", - йдеться у повідомленні. 

Найкраще профінансували медичну галузь, соцзахист та сферу освіти. Найгірше - охорону довкілля та економічний розвиток (як і в попередні роки - ЕП).

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